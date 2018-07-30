Скончалась бывший руководитель госархива Туркменистана Мая Моллаева

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде на 85 году жизни скончалась Мая Моллаева – бывший руководитель госархива Туркменистана. Об этом сообщают источники издания «Хроники Туркменистана»

При СССР Моллаева была секретарем ЦК Компартии Туркменистана.

С 1990 по 2012 годы возглавляла главное архивное управление Туркменистана.

С 2008 по 2012 также была председателем госкомиссии по оценке художественного уровня произведений.

В 2012 году указом главы государства была назначена председателем Архива президента Туркменистана, где проработала до 2015 года.

В 2015 году Моллаева вышла на пенсию.