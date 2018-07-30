Скончалась бывший руководитель госархива Туркменистана Мая Моллаева
- Туркменистан, общество
- 11:53, 30 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде на 85 году жизни скончалась Мая Моллаева – бывший руководитель госархива Туркменистана. Об этом сообщают источники издания «Хроники Туркменистана»
При СССР Моллаева была секретарем ЦК Компартии Туркменистана.
С 1990 по 2012 годы возглавляла главное архивное управление Туркменистана.
С 2008 по 2012 также была председателем госкомиссии по оценке художественного уровня произведений.
В 2012 году указом главы государства была назначена председателем Архива президента Туркменистана, где проработала до 2015 года.
В 2015 году Моллаева вышла на пенсию.
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