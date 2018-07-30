Азербайджан экстрадировал казахстанку, подозреваемую в похищении человека

CA-NEWS (KZ) - Гражданинку Казахстана Ираду Рустамову экстрадировали из Азербайджана сотрудники генеральной прокуратуры и департамента внутренних дел Астаны.

«30 июля сотрудниками генеральной прокуратуры и департамента внутренних дел г.Астана для привлечения к уголовной ответственности из Азербайджана экстрадирована Ирада Рустамова», - сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.

Задержанная подозревается в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Преступления имели место в г.Астане в прошлом году.

После их совершения подозреваемой удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск.

В настоящее время Рустамова водворена в следственный изолятор г.Астаны»