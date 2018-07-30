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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал указ о массовом списании задолженности для бизнеса

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ по совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Документом определено списание задолженности по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам, образовавшиеся на момент вступления в силу данного указа.

Согласно документу будут списаны задолженности, числящиеся за физическими лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями, не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2018 года. Кроме того, долги будут списаны физическим лицам, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Списание задолженности будет осуществляться в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке вышеуказанными лицами в срок до 1 января 2019 года.

Кроме этого отменен порядок единовременного взимания фиксированного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, исчисленного исходя из установленной ставки по соответствующему виду деятельности в годовом размере.

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