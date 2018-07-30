РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число погибших в результате пожаров в Греции возросло до 91
Предыстория: Власти Греции подозревают, что причиной пожаров, унесших жизни более 80 человек, мог стать поджог

CA-NEWS (CA) - Число жертв пожаров в окрестностях Афин достигло 91 человека, 25 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье, 29 июля агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря национальной пожарной службы (Hellenic Fire Service) Ставрулу Маллири.

Ранее сообщалось о 86 погибших.

По состоянию на вечер 29 июля идентифицировали личности 59 погибших, личности еще 28 пока не установлены. По словам представителя пожарной службы, пропавшие без вести могут также быть среди неидентифицированных погибших.

По данным агентства, пожар, вспыхнувший 23 июля в деревне Мати, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Афин, стал самым смертоносным лесным пожаром в Европе с 1900 года. Большинство людей погибло в огне, некоторые утонули, пытаясь спастись от пожара на море. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-добровольцев. Администрации районов на западе и востоке Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где находятся Афины, — объявили чрезвычайное положение. В стране объявили траур по погибшим. Греческое правительство попросило помощи у Евросоюза.
Греческие власти ранее заявили, что считают поджог вероятной причиной пожара, начавшегося одновременно в разных местах в условиях сильного ветра.

print
  • МИД России прокомментировал заявление Армении о замене генсека ОДКБ
  • В ОДКБ заявили, что пост генсека останется за представителем Армении до 2020 года
  • В Казахстане депутат парламента объяснил путаницу с отчислениями от продажи квартир
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×