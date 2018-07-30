Число погибших в результате пожаров в Греции возросло до 91

CA-NEWS (CA) - Число жертв пожаров в окрестностях Афин достигло 91 человека, 25 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье, 29 июля агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря национальной пожарной службы (Hellenic Fire Service) Ставрулу Маллири.

Ранее сообщалось о 86 погибших.

По состоянию на вечер 29 июля идентифицировали личности 59 погибших, личности еще 28 пока не установлены. По словам представителя пожарной службы, пропавшие без вести могут также быть среди неидентифицированных погибших.

По данным агентства, пожар, вспыхнувший 23 июля в деревне Мати, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Афин, стал самым смертоносным лесным пожаром в Европе с 1900 года. Большинство людей погибло в огне, некоторые утонули, пытаясь спастись от пожара на море. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-добровольцев. Администрации районов на западе и востоке Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где находятся Афины, — объявили чрезвычайное положение. В стране объявили траур по погибшим. Греческое правительство попросило помощи у Евросоюза.

Греческие власти ранее заявили, что считают поджог вероятной причиной пожара, начавшегося одновременно в разных местах в условиях сильного ветра.