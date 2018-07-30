Власти Монголии помешали похищению турецкого преподавателя которого считают сторонником Феттулаха Гюлена

CA-NEWS (MNG) - В Монголии согласно местным СМИ и публикациям в социальных сетях, преподаватель Вейсел Акчай родом из Турции был похищен в Улан-Баторе и доставлен в аэропорт, однако власти страны помешали этому. Сам преподаватель Вейсел Акчай управляет сетью международных школ, которая связана с суннитским теологом Фетуллахом Гюленом, сообщает американская газета The New York Times.

По словам коллеги преподавателя, утром 27 июля Акчай находился у своего дома в Улан-Баторе, когда его затолкали в микроавтобус «Toyota» с поддельными номерами. В автомобиле предположительно находились трое людей в масках. Также информацию о похищении преподавателя в микроавтобусе подтвердили еще двое людей на условии анонимности.

Несколько часов спустя в аэропорту Улан-Батора приземлился самолет. Согласно онлайн-службе слежения за полетами Flightradar24, это был самолет ВВС Турции. Когда стало известно об этом самолете, в аэропорту собрались родственники и друзья турецкого преподавателя.

В этот же день министерство иностранных дел Монголии опубликовало заявление, согласно которому правительство приказало самолету не взлетать и оставаться на месте. В сообщении также отмечалось, что захват турецкого преподавателя будут трактовать, как «неприемлемый акт нарушения суверенитета и независимости Монголии».

Ранее Турция заявляла об экстрадиции сторонников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств.

Напомним, группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Их действия были пресечены. В ходе этого погибло 249 человек. В организации неудавшегося переворота в Турции обвиняют мусульманского священнослужителя и наставника Фетуллаха Гюлена, который проживает в США.

Коррупционный скандал 2013 года обострил отношения между действующим президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Феттулахом Гюленом, которого обвинили в попытке переворота. 19 декабря 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена. Прокурор Хасан Йылмаз ходатайствовал также перед министерством юстиции Турции о подготовке документов на включение Гюлена в «Красный бюллетень» Интерпола (ордер на арест преступников, объявленных в международный розыск), но интерпол не принял решения о розыске.