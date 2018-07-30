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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пропавший в горах 7-летний казахстанец умер в первую ночь после исчезновения
Предыстория: Тело пропавшего мальчика нашли в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Пропавший при странных обстоятельствах 7-летний Ернур Садвакас найден мертвым. В ДВД Алматинской области рассказали, почему его не могли найти, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, ребенок умер в первые сутки. Когда пошли ливневые дожди, ребенок промок и произошло резкое переохлаждение. К тому же там горная местность, где температура некомфортная. Тем более, он был легко одет. Его нашли в густых зарослях шиповника. Посередине между вершиной и низом горы. Видимо, ребенок метался в панике, искал жилище и людей», - комментирует руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

По информации ДВД, Ернура Садвакаса нашли между поселком Ынтымак и юртой чабана, где ребенок был в гостях. По данным ДЧС, тело ребенка найдено примерно в 8 километрах от места пропажи. «Мы не могли найти ребенка, так как его искали как живого. Кричали, отзывали. Но очень густая растительность тех мест была серьезным препятствием - там сквозь шиповник невозможно пробраться. Наши (сотрудники) каждый квадратный метр осмотрели. Они шли по цепочке», - объясняет Сергей Незнаев.

Напомним, в горах Алматинской области при странных обстоятельствах пропал семилетний Ернур Садвакас. Мальчик играл с друзьями на летнем пастбище и единственный из всех не вернулся домой. 27 июля тело ребенка нашли полицейские РОВД Жамбылского района в восьми километрах от поселка Ынтымак в горной местности.

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