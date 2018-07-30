Впервые за 100 лет кардинал Ватикана ушел в отставку на фоне обвинений в педофилии

CA-NEWS (CA) - Папа римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетнего, сообщает Би-би-си.

Впервые более чем за 100 лет член коллегии кардиналов Ватикана (избирающей папу Римского) покинул ее добровольно. Отныне Маккаррик также запрещен в служении. Франциск распорядился, чтобы Маккаррик посвятил себя молитвам в уединении и замаливанию грехов, пока церковь расследует обвинения в том, что он почти полвека назад он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника.

Теодор Маккаррик, которому сейчас 88 лет, был одним из самых заметных сановников американской католической церкви и до сексуального скандала пользовался уважением и доверием среди высших политических кругов США.

Ранее кардинала обвиняли в том, что, будучи епископом, совершил подобные действия в отношении нескольких молодых священников. Маккаррик утверждает, что не помнит об этом. Затем еще один мужчина выступил с обвинениями в том, что Маккаррик растлевал его, когда ему было 11 лет.

В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик совершал акты насилия в отношении несовершеннолетнего, достоверными и обоснованными. Данные были переданы в полицию и в Ватикан.

Церковный суд

Вероятно, Ватикан проведет закрытый процесс по делу бывшего кардинала. В 2015 году было объявлено о планах по созданию специального трибунала для рассмотрения обвинений, выдвигаемых в адрес епископов по делам о сексуальном насилии.

Пока что этот орган не создан по юридическим и бюрократическим причинам. Кардинал Шон О'Мэлли из Бостона заявил, что создание трибунала нужно ускорить для скорейшего рассмотрения обвинений против епископов и кардиналов католической церкви. «Отказ от принятия этих мер поставит под угрозу уже и без того ослабевший моральный авторитет церкви», - заявил кардинал.

Журналистское расследование

Газета New York Times в течение нескольких месяцев публиковала результаты собственного расследования обвинений в адрес бывшего кардинала Теодора Маккаррика. По данным газеты, некоторые деятели католической церкви в США в течение многих лет знали о жалобах на Маккаррика, которые поступали от прихожан и священнослужителей. Такие жалобы поступали за период с 1994 по 2008 годы, их передавали папе Бенедикту XVI.

Два епископата в штате Нью-Джерси в 2005 и 2007 году выплатили двоим пострадавшим компенсации за причиненный ущерб, выяснила газета.

Как пишет газета New York Times, ей стало известно о жалобах, с которыми обращался к епископам молодой семинарист, а затем священник Роберт Чиолек, который был близко знаком с кардиналом. Именно он получил выплату в размере 80 тысяч долларов в 2005 году. Сумма выплаты в 2007 году (кому были заплачены деньги, газета не уточняет) составила 100 тыс. долларов.

В эти же годы кардинал Маккаррик активно защищал новую политику католической церкви, которая объявила о нулевой терпимости в отношении насилия над детьми.

О последних обвинениях в адрес Маккарика стало известно 19 июля 2018 года, когда New York Times опубликовала рассказ 60-летнего мужчины, знакомого с Маккариком. Тот утверждал, что священник домогался до него, когда мужчине (газета публикует только его имя - Джеймс) было 11 лет. Мужчина вспоминает, что священник трогал его гениталии и поил мальчика алкоголем. Маккарик был близким другом семьи Джеймса, и когда тот в подростковом возрасте решился рассказать отцу о домогательствах, то ему не поверили. Домогательства продолжались в течение 20 лет.

Миллионы прихожан

Теодор Маккаррик был рукоположен в сан священника в 1958 и быстро сделал блестящую карьеру в церкви. В 1981 году он был назначен епископом в новосозданную епархию в штате Нью-Джерси, а в 1986 году Папа Иоанн Павел II назначил его на куда более высокую должность - архиеписком Ньюарка. Это крупнейшая епархия в США, которая насчитывает более миллиона прихожан.

С 2000 по 2006 год он был архиепископом Вашингтона. В 2001 году Маккаррик стал кардиналом и принимал участие в выборах папы римского. Архиепископом Вашингтона он перестал быть в связи с достижением 75-летнего возраста.