В Узбекистане экс-директор интерната, подозреваемый в истязании детей, останется под стражей

CA-NEWS (UZ) - В отношении бывшего директора спецшколы-интерната № 64 в Самарканде Шухрата Садинова применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в избиении и оказании физического и психологического давления на детей.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Узбекистана, решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора спецшколы-интерната в Самарканде Шухрата Садинова Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес 26 июля.

Напомним, что 24 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры республики сообщила о том, что воспитанники специализированной школы-интерната №64 для мальчиков систематически избивались, находились под физическим и психологическим давлением, а также привлекались к тяжелому физическому труду.

Ранее мать одного из воспитанников данной спецшколы-интерната Мухаббат Мирзаева рассказала журналистам о том, что сотрудники и руководство интерната использовали в отношении ее сына и других детей различный методы насилия. После того, как женщина рассказала журналистам о насилии над детьми, Генпрокуратура и Министерство народного образования взяли под контроль ситуацию в самаркандской спецшколе.

«В ходе доследственной проверки установлено, что директор школы-интернат Ш.Садинов и другие умышленно совершив действия, превышающие их должностные полномочия, во время учебно-воспитательного процесса безжалостно относились к несовершеннолетним воспитанникам Х. (2001 г.р.), М. (2006 г.р.) и У. (2003 г.р.) и систематически избивали, а также наносили им телесные повреждения разной степени тяжести, якобы за несоблюдение ими правил внутреннего распорядка», – говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

После проверок в отношении директора школы-интерната Шухрата Садинова и других лиц было возбуждено уголовное дело.