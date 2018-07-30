Построенная Узбекистаном школа в Кыргызстане откроется в новом учебном году

CA-NEWS (KG) - В кыргызском городе Оше в новом учебном году откроется школа, построенная Узбекистаном. Об этом стало известно во время посещения 29 июля мэром города Таалайбеком Сарыбашевым строительного объекта.

Средняя школа рассчитана на 630 ученических мест. Строительство ведут узбекистанские компании «Трест-12» и «Бунёд Гранд Сервис». На строительство выделено 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что трехэтажное здание школы будет построено со всеми современными условиями, в нем будут спортзал, актовый зал, медпункт, столовая и летний спорткомплекс.

28 июня 2017 года посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов и министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева подписали соглашение о строительстве школы в городе Оше. Проект будет профинансирован из бюджета Узбекистана и передан на баланс Кыргызстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во время своего госвизита в Кыргызстан 5 сентября 2017 года ознакомил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с проектом строительства школы.