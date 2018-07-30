Президент Туркменистана произвёл кадровые назначения в руководстве диппредставительств

CA-NEWS (TM) - Как сообщает пресс-служба главы государтсва, в соответствии с Указами президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Индия Дурдыев Парахат Хоммадович назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Непал;

Постоянный представитель Туркменистана при отделении Организации Объединённых Наций в Женеве (Швейцарская Конфедерация, город Женева) Халджанов Атагелди Байджанович назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Ватикане;

Шириев Шири Акойлиевич освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Узбекистан в связи с переходом на другую работу;

Маммедов Язгулы Овезгылыджович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Узбекистан. Указом главы государства он освобождён от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Малайзии, в Государстве Бруней-Даруссалам, в Республике Индонезия и Королевстве Таиланд;

Машалов Мухамметныяз Бадыевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Малайзии. В соответствии с Указом главы государства он освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения.

Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова Гайыпов Ильяс Акмухаммедович назначен Генеральным консулом Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Мешхед).