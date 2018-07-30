Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС принять его страну в группу. Об этом он сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля, пишет газета Hurriyet Daily News 29 июля.

Как сообщает издание, члены БРИКС «тепло приветствовали» предложение Эрдогана добавить к названию союза букву «Т».

«Я сказал: если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», - отметил турецкий президент.

Также Эрдоган отметил, что его страна и пять государств БРИКС входят в G20 и «хотел бы, чтобы они предприняли шаги, чтобы принять нас, и мы заняли место в БРИКС».

В настоящее время в организацию входят пять стран: Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. Первые буквы названий этих стран на английском образуют аббревиатуру БРИКС (BRICS).

Саммит БРИКС прошел в четверг, 26 июля, в городе Йоханнесбурге. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Бразилии Мишел Темер и председатель КНР Си Цзиньпин.