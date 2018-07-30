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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон поручил строителям сдать в срок первую очередь Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Душанбе с главой итальянской компании «Салини Импреджило» Пиетро Салини, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между правительством Таджикистана и компанией «Салини Импреджило» в строительстве и восстановлении гидроэнергетических объектов на Рогунской ГЭС, говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон отметил необходимость проведения качественных работ для сдачи в эксплуатацию первой очереди ГЭС осенью текущего года.

Руководство компании «Салини Импреджило» в свою очередь проинформировало президента Таджикистана о выполнении взятых обязательств и ходе строительных работ. Была выражена уверенность в том, что подрядчик строительства плотины Рогунской ГЭС, компания примет необходимые меры для реализации проектного плана возведения плотины.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

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