Нацфонд Казахстана удвоил доходы

CA-NEWS (KZ) - Нацфонд Казахстана предоставил свой обзор средств, где говорится, что он удвоил доходы: за I полугодие - 605 миллиардов тенге (около $2 млрд), против 269 ($775 млн) годом ранее.

В то же время, инвестиционные убытки от управления фондом составили 785 миллиардов тенге (более $2 млрд).

На конец июня 2018 года средства национального фонда РК составили 22,1 трлн тг (около $64 млрд), что на 2% меньше, чем годом ранее - 22,5 трлн тг.

Среднегодовой прирост средств фонда составляет 18,9%. За последние 5 лет средства фонда увеличились вдвое или на 10,7 трлн тг (около $31 млрд).

За первое полугодие 2018 года поступления в Нацфонд увеличились более чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду годом ранее, и составили 604,7 млрд тг (около $2 млрд). Главный источник доходов Фонда по-прежнему составляют прямые налоги от предприятий нефтяного сектора - 1,4 трлн тг ($4 млрд) (годом ранее - 1,02 трлн тг). За счет возврата целевого трансферта из республиканского бюджета в фонд поступило 8,4 млрд тг ( $24 млн) (годом ранее - 9,1 млрд тг).

Поступления от приватизации госимущества из отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составили 8,1 трлн тг (более $23 млрд). Единственная статья доходов, по которой в очередной раз фиксируются убытки - инвестиционные доходы от управления Фондом. За январь-июнь 2018 года убыток составил 785,4 млрд тг, (более $2 млрд) что аналогично убытку годом ранее.

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Несмотря на заметный рост поступлений в Нацфонд, расходы Фонда сократились на 9,9% - с 1,6 до 1,4 трлн тг ($4 млрд). Максимальные расходы за первое полугодие были зафиксированы в 2015 году, тогда из средств Фонда на покрытие совокупных расходов было выделено 1,9 трлн тг (более $5 млрд).

Основными статьями расходов Нацфонда являются гарантированные трансферты, на которые тратятся почти 100% от всех расходов - 1,4 трлн тг. ($4 млрд) На покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, было использовано 11,8 млрд тг ($34 млн) (годом ранее - 4,8 млрд тг). На целевые трансферты за первые полгода 2018 не было направленно средств, в отличии от аналогичного периода годом ранее - 143 млрд тг ($412 млн).