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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Монголии пальцами ног собрал кубик Рубика за 30 секунд

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 29 июля преподаватель Интеллектуальной академии Монголии Э.Эрдэнэмандах выиграл четвертое место на турнире по сборке кубика рубика «Beijing Summer 2018» в Пекине. Как передает Montsame, он ногами собрал кубик рубика за 30 секунд, обновляя рекорд Монголии.

В этом турнире приняли участие более 350 человек, и успех монгольского спортсмена записан на 30 месте мирового рейтинга. Данный турнир стал хорошим опытом для участия в чемпионате Азии, который состоится 19 августа на Тайване.

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