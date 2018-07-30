Житель Монголии пальцами ног собрал кубик Рубика за 30 секунд

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 29 июля преподаватель Интеллектуальной академии Монголии Э.Эрдэнэмандах выиграл четвертое место на турнире по сборке кубика рубика «Beijing Summer 2018» в Пекине. Как передает Montsame, он ногами собрал кубик рубика за 30 секунд, обновляя рекорд Монголии.

В этом турнире приняли участие более 350 человек, и успех монгольского спортсмена записан на 30 месте мирового рейтинга. Данный турнир стал хорошим опытом для участия в чемпионате Азии, который состоится 19 августа на Тайване.