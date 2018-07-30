Центральная Азия может оказаться в выигрыше от торговой войны между Китаем и США, - Eurasianet.org

CA-NEWS (KZ) - Центральная Азия может оказаться в выигрыше в результате набирающей обороты торговой войны между Вашингтоном и Пекином, говорится в заметке из блога «В коконе» на сайте Eurasianet.org.

В странах региона в обилии производятся товары, которые Китай обычно покупал в США, в частности, сельхозпродукты. Кроме того, благодаря китайскому мегапроекту «Один пояс, один путь», значительно улучшилось транспортное сообщение между КНР и Центральной Азией, что делает доставку товаров удобнее.

С января президент США Дональд Трамп вводит все новые тарифы на импортируемые из Китая товары. После того, как 5 июля вступило в силу положение о введении пошлин на китайский импорт на общую сумму $34 млрд, Пекин нанес ответный удар по американским экспортерам, введя тарифы в отношении целого ряда товаров, от соевых бобов до электрокаров.

На этом фоне возросли поставки некоторых видов сельхозпродукции из Центральной Азии в Китай. В частности, Казахстан в этом году (по состоянию на март) на 50% нарастил экспорт пшеницы в КНР, а в июне министр сельского хозяйства РК заявил, что к 2020 году поставки этого продукта в Китай вырастут втрое по сравнению с уровнем 2016 года.

Пока рано говорить о взрывном росте торговли с Центральной Азией в результате разногласий США и Китая по поводу пошлин, но китайские закупщики явно довольны, что у них есть альтернатива.

«Мы только начали закупать пшеницу в Казахстане, – сказал американскому новостному каналу CNBC один китайский трейдер. – Пока заказали только несколько тысяч тонн. Посмотрим, насколько успешно нам удастся реализовать этот товар, и какие будут прибыли. Но если товар окажется хорошим, то мы, несомненно, увеличим закупки. Это все связано с текущей торговой войной».

Казахстан также хочет нарастить поставки в Китай соевых бобов, которые раньше были крупнейшим американским экспортным товаром, поставляемым в КНР. Прошлой осенью в Китай отправили 8,4 тыс тонн казахстанской сои. После практического прекращения Китаем закупок бобов в мае этого года, Пекин подписал договор о поставках с севера Казахстана.

Объем импорта соевых бобов из Казахстана пока покрывает лишь маленькую долю потребностей КНР, составляющих 100 млн тонн, то тенденция на рост поставок налицо.

Казахстан является одним из крупных получателей инвестиций в рамках проекта «Один пояс, один путь», объявление о запуске которого было сделано во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Астану в 2013 году. Например, с февраля этого года только через один китайско-казахстанский логистический узел, создание которого финансировалось в рамках этой инициативы, было поставлено 13,5 тыс тонн казахстанской пшеницы.

В выигрыше может оказаться и Узбекистан, только в прошлом году подписавший с Китаем договоров на $20 млрд в рамках новых инфраструктурных проектов.

В ответ на действия Вашингтона Пекин также ввел ряд мер, не касающихся пошлин. В частности, начались задержки с таможенной очисткой американских товаров, сообщило китайское издание South China Morning Post.

В результате китайские закупщики начали искать альтернативы. Некоторые решили не ходить далеко и заглянуть к соседям. Например, один китайский импортер фруктов сообщил South China Morning Post, что прекратил закупки в США и начал покупать в Узбекистане и Кыргызстане, т.к. «таможенная очистка и карантинная инспекция намного проще и быстрее в пунктах вдоль маршрутов китайской инициативы «Один пояс, один путь»».