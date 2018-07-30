РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Монголии принял участие в министерской встрече в США по вопросам свободы вероисповедания

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар принял участие в первой министерской встречи по вопросам свободы вероисповедания, прошедшей 26 июля в Вашингтоне, США, передает Montsame.

В мероприятии приняли участие вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майкл Помпео, представители правительств Республики Казахстан, Тайландии, Венгрии, Монголии, Монтенегро и Сербии, а также религиозных общин и международных организаций. Участники обсудили вопросы свободы вероисповедения, определили пути решения актуальных сегодня проблем дискриминации по религиозному признаку или религиозным убеждениям и др.

Цогтбаатар на встрече выступил с речью, где отметил актуальность проведения данного мероприятия, так как в настоящее время во многих уголках Земли происходят религиозные столкновения и конфликты.

Он подчеркнул важность прекращения и предовращения этих столкновений, а также изучения, понимания и воспитания религиозных представлений во всем мире. «Монголы с давних времен с уважением относятся к убеждению и вере разных народов. Сегодня в Монголии одна из основных ценностей является свобода вероисповедения, и в последние годы она достигла абсолютного уровня».

Помимо этого Цогтбаатар предложил организовать тематические или региональные конференции, проводить исследовательские работы и обмениваться опытами в этой области.

print
  • В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, которая вышла на пробежку и не вернулась
  • В Казахстане депутат парламента объяснил путаницу с отчислениями от продажи квартир
  • Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам США, Швейцарии и Нидерландов, граждане которых погибли в Таджикистане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×