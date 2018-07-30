Министр иностранных дел Монголии принял участие в министерской встрече в США по вопросам свободы вероисповедания

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар принял участие в первой министерской встречи по вопросам свободы вероисповедания, прошедшей 26 июля в Вашингтоне, США, передает Montsame.

В мероприятии приняли участие вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майкл Помпео, представители правительств Республики Казахстан, Тайландии, Венгрии, Монголии, Монтенегро и Сербии, а также религиозных общин и международных организаций. Участники обсудили вопросы свободы вероисповедения, определили пути решения актуальных сегодня проблем дискриминации по религиозному признаку или религиозным убеждениям и др.

Цогтбаатар на встрече выступил с речью, где отметил актуальность проведения данного мероприятия, так как в настоящее время во многих уголках Земли происходят религиозные столкновения и конфликты.

Он подчеркнул важность прекращения и предовращения этих столкновений, а также изучения, понимания и воспитания религиозных представлений во всем мире. «Монголы с давних времен с уважением относятся к убеждению и вере разных народов. Сегодня в Монголии одна из основных ценностей является свобода вероисповедения, и в последние годы она достигла абсолютного уровня».

Помимо этого Цогтбаатар предложил организовать тематические или региональные конференции, проводить исследовательские работы и обмениваться опытами в этой области.