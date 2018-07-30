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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы состоялось открытие межрайонного следственного суда

CA-NEWS (KZ) - В Алматы состоялось открытие специализированного межрайонного следственного суда, передает Tengrinews.kz. В торжественной церемонии открытия работы суда приняли участие заместитель акима Алматы, председатель Алматинского городского суда, руководители правоохранительных органов и председатели районных судов.

По словам председателя Алматинского городского суда, основная цель создания следственного суда - это расширение судебного контроля над досудебной стадией расследования. «Ранее функции следственного суда исполнял прокурор, с которым следователи согласовывали законность действий. В первую очередь, следственный судья стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, имеющих право на неприкосновенность личности и своего жилища. Такие же санкции будет давать следственный суд на проведение негласных следственных действий», - отметил Абдиканов.

Специализированный межрайонный суд Алматы будет состоять из семи судей и 16 специалистов. Все залы судебных заседаний оснащены системой аудио-, видеофиксации. По словам Катыкбаева, за более чем двухлетнюю деятельность институт следственных судей полностью оправдал себя. В среднем судом ежедневно будет рассматриваться до 50-60 материалов, относящихся напрямую к компетенции следственных судей.

К полномочиям следственного судьи отнесены санкционирование содержания лиц под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, применение залога, ареста на имущество, эксгумацию трупа, объявления международного розыска подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие органов следствия и другое.

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