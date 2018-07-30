Глава МВД Таджикистана заявил, что после наезда туристам нанесли ножевые ранения

CA-NEWS (TJ) - Трагическое происшествие в Дангаре, в результате которого погибли четверо иностранных туристов, расследуется. Об этом на пресс-конференции 30 июля заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов, передает радио «Озоди».

По его словам, расследование должно установить, что это было – дорожно-транспортное происшествие, убийство или теракт.

«Водитель и пассажиры автомашины, наехавшей на группу иностранных туристов, после наезда вышли из салона и напали на них с огнестрельным оружием и ножом. Среди них были граждане США, Нидерландов, Швейцарии и Франции», - сказал глава МВД.

По официальной информации, которую подтверждают и диппредставительства в Душанбе, в инциденте погибли 2 американца, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Остальные получили увечья и доставлены в больницу.

По информации МИД Нидерландов, в инциденте убит 56-летний голландец, а его 58-летняя супруга получила увечья.

Специально созданная группа из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД, Государственного Комитета национальной безопасности продолжает оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления. «Ход расследования находится под личным контролем президента страны Эмомали Рахмона», - добавил Рахимзода.

Джефф Райденаур, пресс-секретарь посольства США в РТ, сказал, что подробности происшествия говорят о том, что это было все-таки нападение. «Предварительные данные указывают на то, что это было нападение. Мы тесно взаимодействуем с властями Таджикистана в расследовании инцидента, которое продолжается», - сказал он.

По данным управления здравоохранения Хатлонской области, на телах погибших туристов были обнаружены ножевые ранения. Сайдулло Маллазода, начальник этого управления, сказал, что врачи готовы были предпринять все меры по спасению жизней туристов, но те потеряли много крови и скончались на месте преступления.

Иностранные туристы путешествовали по Таджикистану на велосипедах. Трагедия произошла на территории Дангаринского района, на юге Таджикистана, 29 июля в 15.30 по местному времени. Водитель после наезда скрылся с места происшествия.

Властями Таджикистана была организована спецоперация по поиску совершивших наезд на иностранных путешественников на территории Дангаринского района.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории села Торбулок джамоата Лохур Дангаринского района была обнаружена автомашина марки Daewoo Leganza, государственный номер 74-98 ВН 03, принадлежащая Юсупову Джаъфариддину Садриддиновичу, 11.01.1997 года рождения, уроженцу и жителю города Нурек, улицы Борбад 44. Повреждения на данной автомашине свидетельствуют о причастности в совершении наезда на иностранных путешественников», сообщила пресс-служба МВД Таджикистана.

В воскресенье во время операции на территории села Торбулок один из- нападавших на туристов был задержан, двое других были ликвидированы во время сопротивления сотрудниками милиции.

В понедельник, 30 июля, по показаниям задержанного Абдусамадова Х., жителя города Душанбе, задержаны ещё двое жителей города Куляб и один житель Джайхунского района по подозрению в связи с группировкой, причастной к происшествию.