Заслуженный тренер России и Узбекистана Ирина Винер-Усманова отмечает 70-летие

CA-NEWS (UZ) - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России, заслуженный тренер России и Узбекистана Ирина Винер-Усманова отмечает 70-летие.



Ирина Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Ее отец — Александр Винер, народный художник Узбекистана, член Академии художеств, мать — Зоя Винер, врач.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову с юбилеем, отметив, что она сделала этот вид спорта одним из самых красивых и популярных. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на официальном сайте кабмина РФ.

"Вы совершили настоящую революцию в художественной гимнастике, сделав этот вид спорта одним из самых красивых и популярных. Благодаря вам на спортивном небосклоне зажглось множество ярчайших звезд - чемпионок мира, Европы, Олимпийских игр", - говорится в поздравлении премьера.

Ирина Винер-Усманова в 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры (Ташкент) по специальности "тренер-преподаватель". С 2001 года - главный тренер сборной России по художественной гимнастике, с 2008 года - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Среди ее учениц олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и др.