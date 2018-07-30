Университет в Алматы закупил 52 тонны мяса для студентов почти на $216 тысяч

CA-NEWS (KZ) - Казахский государственный женский педагогический университет (КазГосЖенПУ) закупил 52 тонны говядины почти на 75 млн тенге (почти $216 тыс). Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

В университете информацию подтвердили, сообщив, что обеспечивают бесплатным трёхразовым питанием 2 тыс. грантников. Это, как отметили в вузе, является его отличительной особенностью на фоне университетов страны и постсоветского пространства.

«Приобретение продуктов питания и определение поставщика проходит в соответствии с законом «О госзакупках». Приобретаемый объём мяса рассчитан на ежедневное потребление – 2000 студентов на 214 дней. Средний расход говядины в день составляет 121,5 граммов на одного студента. Рацион разнообразен, включает в себя горячие блюда, салаты, выпечку, овощи, фрукты, кондитерские изделия, соки, молочные продукты», – написали в ответе на официальный запрос Informburo.kz.

Расчёт показывает, что, действительно, если закупать мясо на 2000 студентов и кормить их ежедневно в течение 214 дней порцией мяса в 121 грамм, то выходит 52 тонны.

В университете добавили, что студентов обеспечивают питанием в соответствии с постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года «Об утверждении размеров, источников, видов и правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь». Поставку мяса осуществляют по предварительной заявке университета в зависимости от потребности (количества студентов) для приготовления первых и вторых блюд.