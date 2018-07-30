МИД Туркменистана рассказал о визите своей делегации в КНДР

CA-NEWS (TM) - В Пхеньяне 25-26 июля прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

С туркменской стороны политические консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев, а с северокорейской стороны – заместитель главы МИД КНДР Син Хонг Чол.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и КНДР в политической, экономической, культурной областях, а также в рамках международных организаций.

Стороны выразили уверенность, что проводимые в Пхеньяне политические консультации сыграют большую роль в углублении дружбы народов двух стран и укреплении туркмено-корейского сотрудничества во всех сферах. Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей.

В ходе консультаций было подчеркнуто, что обе стороны сегодня активно работают над реализацией договорённостей, достигнутых по итогам рабочего визита министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Туркменистан в апреле текущего года.

Была выражена заинтересованность в укреплении межведомственных связей, развитии торговых отношений, налаживании правовой базы двустороннего сотрудничества. Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и культурно-гуманитарная область.

После переговоров, стороны подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел КНДР на 2018-2020 годы и Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел КНДР.