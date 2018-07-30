В Узбекистане адвокатам разрешили проносить в суды телефоны
- Узбекистан, общество
- 16:03, 30 июля 2018
- Просмотров: 29
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане адвокаты получили право проносить в здания судов компьютеры, мобильные и другие средства связи. Соответствующие изменения внесены 26 июля в «Инструкцию о порядке обеспечения безопасности судов, судебных процессов и их участников, сообщила Norma.uz.
Исключение составляют закрытые судебные заседания.
Использование средств связи в суде не должно нарушать порядок проведения судебных заседаний. Звукозапись, фото- и видеосъемка по-прежнему допускаются только с разрешения председательствующего.
Кроме того, трансляция судебных заседаний в СМИ теперь осуществляется «в порядке, предусмотренном законодательством» в то время, как раньше это мог разрешить председательствующий.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком