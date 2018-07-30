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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назвали причину массового отравления горняков в Лисаковске

CA-NEWS (KZ) - Представители департамента охраны общественного здоровья завершили проверку в связи с отравлением почти двух десятков рабочих АО «Алюминий Казахстан». В столовой бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления рабочие заразились сальмонеллезом. После проведения всех необходимых процедур и исследований эпидемиологи сообщили, что, вероятнее всего, инфекция попала в пищеблок с двумя его работниками, сообщает alau.kz.

По словам руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Гулим Досумовой, на наличие заболевания врачи проверили 45 человек. На данный момент диагноз подтвержден у 18 сотрудников предприятия. Все они находятся под постоянным наблюдением медиков и получают всю необходимую помощь в полном объеме.

Рабочие с сильной головной болью и рвотой стали поступать в ближайшие медучреждения с бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления 26 июля. Всего было госпитализировано 33 человека, а затем доставили еще 12. Для того, чтобы выяснить причины отравления, эпидемиологи провели исследование продуктов, которые использовались в приготовлении пищи для рабочих.

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