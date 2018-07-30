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  30 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистан возвращены трое брошенных в России таджикских детей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан возвращены на родину из России трое несовершеннолетних граждан РТ, сообщает Министерство иностранных дел страны.

По данным департамента информации МИД, 27 июля при содействии посольства Таджикистана в России трое несовершеннолетних граждан РТ А.М.Г. (01.11.2017 г.р.), М.Я.Д. (09.02.2018 г.р.) и Ш.А.Х. (07.02.2015 г.р.) рейсом Москва-Душанбе возвращены на родину.

«Вышеуказанные несовершеннолетние граждане находились под временным попечительством органов опеки и попечительства России и были переданы официальным представителям посольства Таджикистана», - сообщает департамент информации МИД страны.

Брошенные в России дети – в основном те, от которых отказались родители-мигранты. В некоторых случаях их родители были осуждены и отбывают наказание в России.

Дети находились под временным попечительством органов опеки и попечительства Российской Федерации и были переданы официальным представителям посольства Республики Таджикистан, говорится в сообщении.

Посольством своевременно оформлены все необходимые документы и предприняты другие соответствующие меры для дальнейшей отправки детей на родину.
Напомним, ранее сообщалось, что указанные дети были брошены матерями, гражданками Таджикистана в России, сразу после рождения и переданы в российские органы опеки.

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