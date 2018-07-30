В Мангистауской области ресторан сгорел дотла во время свадьбы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане устроенный в банкетном зале фейерверк вызвал пожар, который полностью спалил ресторан, передает «Sputnik-Казахстан».

Пожар произошел на свадьбе в поселке Бейнеу Мангистауской области из-за неосторожного обращения с фейерверками.

«В ночь с воскресенья на понедельник в поселке Бейнеу загорелась кровля ресторана. Вызов поступил 00.20, пожар локализован в 00.56, на тушение ушло почти два часа. Площадь пожара составила 680 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет, посетители самостоятельно покинули горящий ресторан», — сообщили в комитете по ЧС.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с пиротехникой.

В социальных сетях появилось видео происшествия.

Публикация от Бейнеу | Beyneu 2k (@beyneutoday) 29 Июл 2018 в 12:04 PDT