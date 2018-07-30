РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во Внутренней Монголии на севере Китая запущен экстренный план борьбы с паводком
Предыстория: В затопленную ливнями Внутреннюю Монголию направили гуманитарную помощь

CA-NEWS (MNG) - Власти Китая приступили к плану экстренных действий с целью оказания помощи жителям, пострадавшим от паводка в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщили в МЧС КНР, передает 29 июля агентство Xinhua.

Около 761 тыс. жителей Внутренней Монголии на севере Китая пострадали от паводков, вызванных сильными дождями, не прекращавшимися в регионе с начала июля. 27 июля стало известно о 12 погибших и трех пропавших без вести в результате прихода большой воды.

По информации местного департамента по связям с общественностью, порядка 2528 домов рухнули и еще 3152 получили повреждения. Крупная партия гуманитарной помощи была доставлена в автономный район Внутренняя Монголия для ликвидации последствий наводнений, вызванных ливневыми дождями.

Прямой экономический ущерб достиг $780 млн. Министерство чрезвычайных ситуаций КНР направило рабочие группы для борьбы с последствиями разгула стихии.

print
  • Нацфонд Казахстана удвоил доходы
  • Президент Монголии принял директора регионального бюро ВОЗ в рамках мероприятий по борьбе с гепатитом
  • После наезда их добивали с помощью оружия: Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×