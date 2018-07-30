Во Внутренней Монголии на севере Китая запущен экстренный план борьбы с паводком

CA-NEWS (MNG) - Власти Китая приступили к плану экстренных действий с целью оказания помощи жителям, пострадавшим от паводка в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщили в МЧС КНР, передает 29 июля агентство Xinhua.

Около 761 тыс. жителей Внутренней Монголии на севере Китая пострадали от паводков, вызванных сильными дождями, не прекращавшимися в регионе с начала июля. 27 июля стало известно о 12 погибших и трех пропавших без вести в результате прихода большой воды.

По информации местного департамента по связям с общественностью, порядка 2528 домов рухнули и еще 3152 получили повреждения. Крупная партия гуманитарной помощи была доставлена в автономный район Внутренняя Монголия для ликвидации последствий наводнений, вызванных ливневыми дождями.

Прямой экономический ущерб достиг $780 млн. Министерство чрезвычайных ситуаций КНР направило рабочие группы для борьбы с последствиями разгула стихии.