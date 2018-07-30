Новая стратегия США в Афганистане заключается в том, что войска покинут сельские районы и отступят в города, - The New York Times

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа призывает афганских военнослужащих оставить малонаселенные районы страны, несмотря на то, что талибы будут контролировать обширные участки страны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников, которые знакомы со стратегическим планом.

По их сведениям, официально не обнародованная часть новой стратегии США, о которой объявил в прошлом году глава Белого дома Дональд Трамп, предусматривает отступление поддерживаемых Вашингтоном афганских военнослужащих в крупные населенные пункты. Стратегия заключается в защите вооруженных сил Афганистана от нападений на изолированных и уязвимых постах и ​​на защите таких городов, как Кабул и других крупных городах, такиех как Кандагар, Кундуз, Мазари-Шариф и Джелалабад. Как отмечает издание, такой подход напоминает стратегию администрации Барака Обамы.

The New York Times пишет, что отступление в города является признанием того, что американское правительство в Афганистане по-прежнему не в состоянии вести и защищать растущее сельское население страны.

По данным ЦРУ, более четверти населения Афганистана проживает в городских районах. Кабул - самый большой город с населением более четырех миллионов человек, однако большинство афганцев живут и занимаются сельским хозяйством в обширных сельских районах. Из 407 округов Афганистана правительство страны контролирует — 299, а движение «Талибан» - 59. Остальные 119 районов считаются оспариваемыми.

Хамдулла Мохид, посол Афганистана в США заявил, что если американские и афганские войска покинут сельские районы, то по существу передадут их талибам.

Сотни афганских войск убивают и ранят почти каждую неделю. За последний год число афганских солдат, полицейских, пилотов и других представителей сил безопасности сократилось примерно на 5%, или на 18 тыс. человек, отмечает газета.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская делегация во главе с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс на этой неделе встретилась в Дохе с представителями «Талибана», чтобы обсудить возможность стабилизации обстановки в Афганистане.

По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы около 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств.