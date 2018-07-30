Женщина зарубила своего супруга в Навои и покончила с собой

CA-NEWS (UZ) - Женщина, проживающая в махалле Янги хаёт Нуратинского района Навоийской области, зарубила собственного мужа топором, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Как сообщает ведомство, супружеская пара постоянно ссорилась и на этой почве, ночью женщина нанесла несколько ударов топором в области головы, шеи и грудной клетки. В тот момент, на крики прибежал свёкр, увидев его женщина скрылась с места происшествия.

После происшествия женщина испугалась ответственности за сделанное и повесилась в той же махалле, в хлеву дома соседа своей сестры.

Потерпевший с полученными тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу.