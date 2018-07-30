В монгольском аймаке Умнуговь продолжается поисково-спасательная работа 1700 голов мелких животных

CA-NEWS (MNG) - В результате сильного наводнения в местности Ховил аймака Умнуговь 28 июля потерялись 1700 голов мелких животных местного животновода, сообщает Montsame со ссылкой на региональную службу по чрезвычайным ситуациям аймака Умнуговь.

На место происшествия прибыли сотрудники администрации аймака в составе 15 человек с 4 единицами техники.

В ходе поисково-спасательной работы были найдены 1000 голов животных, из которых 900 голов остались в живых.

По словам официальных лиц, в настоящее время продолжается поисковая работа оставшихся животных.