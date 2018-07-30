Представитель юридической компании, представляющей интересы Туркменистана, обвинил МТС в психологическом давлении

CA-NEWS (TM) - Российский оператор сотовой сети «Мобильные Телесистемы» (МТС) 28 июля заявил, что обратился с иском против Туркменистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке. Телекоммуникационная компания считает, что республика нарушила её права как иностранного инвестора.

В свою очередь интернет-издание Ashgabad.net опубликовало комментарий представителя юридической компании, привлечённой в финансовые прения между МТС и Туркменистаном.

«Касательно Туркменистана, могу сказать, что после первого отказа в 2010 году продлить лицензию МТС на телекоммуникационные услуги, в результате проведённых переговоров, компания полностью отказалась от претензий, что было закреплено в новом договоре. Поэтому, позиция оператора сотовой связи в международном арбитраже слабая, а иск с большой долей вероятности можно считать неперспективным», - сообщил представитель юридической компании.

Эксперт отметил, что, по его мнению, основной мотивацией МТС в подаче иска в международный арбитраж стало желание информационного и психологического давления на оппонента, а также стремления ТОП-менеджеров компании, оправдаться перед акционерами в ошибках, допущенных в принятии стратегических решений.

«На самом деле никто не лишал компанию лицензии на осуществление услуг. По моему мнению, представители МТС преднамеренно вводят в заблуждение заинтересованные стороны и общественность, чтобы сохранить свою репутацию, путём перехода на агрессивную защиту. По факту приостановление работы МТС в Туркменистане было связанно с истечением 28 сентября 2017 года сроков договора, подписанного между Министерством связи Туркменистана и МТС по выделению радиочастот, а не сроками лицензии на осуществление телекоммуникационных услуг», - отметил ответственный сотрудник Государственной службы по контролю радиочастот.

Компания не смогла предоставить выгодные условия пролонгирования договора о выделении частотных каналов, добавил собеседник.