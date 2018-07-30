В Туркестанской области двое мужчин на протяжении трех лет насиловали 16-летнего подростка

CA-NEWS (KZ) - Двадцатидвухлетний парень Эрлан (имя изменено- ред.)из села Абай Туркестанской области рассказал «Sputnik-Казахстан» о том, как на протяжении трех лет его насиловали двое мужчин.

Событиями шестилетней давности казахстанец решил поделиться со СМИ от отчаяния. Он утверждает, что посылаемые на протяжении нескольких лет заявления в правоохранительные органы не дают результата, а обидчики молодого человека продолжают быть на свободе.

Кошмар в жизни тогда еще 16-летнего школьника начался в конце марта 2012 года. В один из вечеров в его дом пришла дочь семейных друзей Алина (имя изменено — ред.)

С девушкой подросток был хорошо знаком с раннего детства. Она и отпросила парня у родителей и пригласила в кафе. Спустя некоторое время к ним в кабинку присоединился незнакомый парень в полицейской форме. Алина тепло поздоровалась с мужчиной и пригласила за их столик. Незнакомцем оказался С., 1988 года рождения. Мужчина заказал алкоголь, после чего Алина вызвала подростка на улицу, велела не стесняться и при желании выпить спиртного. Девушка пообещала довезти парня домой и все объяснить родителям.

«Очнулся я в степи на холодной траве, на мне не было одежды, с меня текла кровь. В стоящей рядом машине сидел С. и, смотря в монитор своего телефона, улыбался. Я был в полном шоке и не понимал происходящего. В пять утра он довез меня до дома и сказал: «Жди от меня звонка». Уже дома я ощутил сильную боль в области ниже поясницы, кровь не останавливалась, продолжала течь. От испуга я побежал в душ и выбросил всю свою одежду», – еле сдерживая слезы, вспоминает Эрлан события шестилетней давности.

После этого парень связался с подругой семьи, чтобы узнать, что случилось, но во время беседы от стеснения не решился рассказать о случившемся и резко прервал разговор. Спустя пару дней юноше позвонил С. и назначил встречу в своей машине.

«Во время нашего разговора он спросил, знаю ли я, что он сделал со мной. Я ответил, что нет. Он сказал, что изнасиловал меня и снял это на видео. Потом пригрозил, сказал, что если я не хочу, чтобы это видео попало в интернет и об этом узнала моя семья, то я должен делать все, что он мне скажет», – продолжил Эрлан.

Спустя еще несколько месяцев на телефон парня стали приходить сообщения от неизвестного номера с просьбой о встрече. В один из вечеров его встретил неизвестный мужчина, против воли посадил Эрлана в машину и увез в степь.

«В машине он мне сказал: «Ты, оказывается, «голубой». Мне про тебя рассказал С., я видел видео. Теперь ты будешь работать на меня», после чего он также изнасиловал меня», – не сдерживая слез, продолжает рассказ парень.

Неизвестным оказался односельчанин О., 1979 года рождения. На следующий день он позвонил своей жертве и потребовал 120 тысяч тенге. В момент передачи денег Е. был повторно изнасилован мужчиной, который был на 14 лет старше.

«У многих может возникнуть вопрос, почему я так долго не рассказывал о случившемся и решился сейчас. Тогда, в 16 лет, я был лишь ничего не знающим подростком. У нас хорошая семья. Мои родители любят меня, и я не подозревал, что такое может случиться. Тогда мысль о том, что кто-то узнает, была невыносима. Сейчас, повзрослев и осознав, я понял, что должен бороться за свою жизнь и наказать своих обидчиков», – говорит молодой парень.

На фоне происходящего у молодого человека произошел нервный срыв. В одну из ночей он решился на суицид от которого его спасла бабушка и родные узнали всю историю.

«Мы долго плакали вместе. От услышанного родителям стало плохо. И отец, и мать сильно подорвали свое здоровье из-за этой истории. После этого я лег в больницу. В ночь выписки мне позвонил О., мама записала наш разговор на диктофон. В этой записи он говорит о содеянном», – мысленно возвращается к событиям Эрлан.

Для защиты парня из села в Туркестанской области семья нанимала двух адвокатов, но, столкнувшись с непробиваемой стеной правоохранительной системы, защитники отказывались работать. Во время расследования дела потерпевший и двое насильников прошли медицинскую экспертизу, у всех троих нашли одну и ту же инфекцию, на руках имеются снимки сломанных зубов во время побоев и диктофонная запись с признаниями О. Но этого, по словам полицейских, недостаточно для привлечения С. и О. к ответственности.