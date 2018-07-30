После наезда их добивали с помощью оружия: Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео

CA-NEWS (TJ) - В адрес Радио Озоди было отправлено видео совершения наезда на группу туристов. Кто автор видео неизвестно.

На видео видно, как машина, сбившая туристов, разворачивается и снова наезжает на них. Судя по кадрам, наезд на велотуристов был преднамеренным.

Нападение туристов на юге Таджикистана произошло днем 29 июля. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, после наезда из автомобиля вышли водитель и пассажиры, которые добили туристов с помощью огнестрельного оружия и ножей. Он подчеркнул, что МВД рассматривает все версии случившегося, в том числе теракт.

Правоохранительные органы республики организовали спецоперацию по поиску нападавших. 30 июля силовики отчитались об уничтожении троих нападавших, еще трое были задержаны

Напомним, накануне на на территории джамоата Себистон Дангаринского района погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.



