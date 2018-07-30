МВД Таджикистана обнародовало имена разыскиваемых по подозрению в убийстве туристов

CA-NEWS (TJ) - МВД Таджикистана обнародовало имени и фотографии трех разыскиваемых по подозрению в участии в инциденте с гибелью четырех иностранных туристов в Дангаре, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности разыскивается житель кишлака Селгах сельского джамоата С.Кабуд Пянджского района Хатлонской области Сафаров Зафарджон Джумаевич, 1999 г.р.

Также по факту наезда и убийства иностранных велотуристов разыскивается житель кишлака Селгах Пянджского района, 19-летний Маджидов Асомуддин Ёрмахмадович.

Третий разыскиваемый житель города Нурека Юсуфов Джаъфариддин Садриддинович, 1997 года рождения. МВД просит граждан, располагающих информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить, позвонив по следующим номерам: 221-21-21, 221-01-49 и 93 922-24-46 за большое денежное вознаграждение.

Сотрудники МВД Таджикистана также обнаружили и ликвидировали еще трех лиц, разыскиваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. «Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района», - говорится в срочном сообщении МВД.

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Ранее, сообщалось о ликвидации двоих подозреваемых. Пока подробности операции не сообщаются.

Напомним, накануне на территории джамоата Себистон Дангаринского района по, невыясненным, пока обстоятельствам погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще двое туристов получили ранения.

По предварительной версии на группу иностранных туристов совершила наезд автомашина марки «ДЭУ Леганза» под управлением 21-летнего жителя города Нурека Джафариддина Юсуфова. После происшествия автомашина скрылась с места преступления, но вскоре была обнаружена на территории кишлака Торбулок Дангары, где один подозреваемый был задержан, еще один, оказавший сопротивление силовикам, уничтожен.

Ранее сообщалось, что по поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона на поиски и поимку преступников были брошены все имеющиеся силы.

В понедельник на встрече с журналистами министр внутренних дел Рамазон Рахимзода заявил, что оперативно-следственная группа, в состав которой входят представители генпрокуратуры, МВД и ГНБ рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе версии ДТП, разбойное нападение, теракт.