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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан заинтересован в открытии частных школ

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана приглашает иностранных инвесторов открыть частные общеобразовательные школы в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

В частных школах предлагается внедрить новые методики обучения и учебные планы по таким направлениям, как информационные технологии, естественные науки и иностранные языки.

Министерство народного образования готовит проекты нормативно-правовых актов, которые облегчат инвестирование в создание частных школ, обеспечат защиту инвесторов и государственную поддержку.

«Мы уверены, что большое разнообразие и конкуренция в секторе частных школ окажут позитивное влияние на развитие системы образования для наших детей, – заявил министр Шерзод Шерматов. – Приглашаем все международные школы для реализации совместных проектов, направленных на предоставление образования высокого качества для наших детей».

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