Узбекистан посетит глава МИД Палестины

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибывает правительственная делегация Палестины. Возглавит ее министр иностранных дел и экспатриантов Риад аль-Малки.

Как сообщила пресс-служба МИД, приезд делегации ожидается 1 августа. В Министерстве иностранных дел будут проведены узбекско-палестинские переговоры, темой которых станут текущие вопросы двусторонней и международной политики.