Узбекистан посетит глава МИД Палестины
- Узбекистан, политика
- 9:24, 31 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибывает правительственная делегация Палестины. Возглавит ее министр иностранных дел и экспатриантов Риад аль-Малки.
Как сообщила пресс-служба МИД, приезд делегации ожидается 1 августа. В Министерстве иностранных дел будут проведены узбекско-палестинские переговоры, темой которых станут текущие вопросы двусторонней и международной политики.
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