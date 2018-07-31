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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит глава МИД Палестины

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибывает правительственная делегация Палестины. Возглавит ее министр иностранных дел и экспатриантов Риад аль-Малки.

Как сообщила пресс-служба МИД, приезд делегации ожидается 1 августа. В Министерстве иностранных дел будут проведены узбекско-палестинские переговоры, темой которых станут текущие вопросы двусторонней и международной политики.

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