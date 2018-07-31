Бывший следователь СНБ бежал из Узбекистана в Россию

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск бывшего начальника следственного управления СНБ республики Олега Бусыгина. Об этом сообщили Kun.uz в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Следователь СНБ обвиняется в том, что получил 300 тысяч долларов США от акционера коммерческого банка «Туркистон» Рустама Хусниддинова. Кроме этого, он вымогал деньги от иностранных инвесторов.

Отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего главного следователя СНБ возбуждено по решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам.

Согласно архивным данным, в 2008 году Олег Бусыгин «за большой вклад в дальнейшее повышение оборонного потенциала нашей страны, воспитание молодежи в духе верности Родине и национальной идее, укрепление правопорядка и активное участие в общественно-политической жизни» был удостоен медали «Жасорат».

Источники отмечают, что Олег Бусыгин скрывается на территории Российской Федерации.