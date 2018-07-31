ИГ взяло ответственность за убийство туристов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщает организация SITE со ссылкой на новостные ресурсы экстремистов.

По данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15:30 в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт.

Сотрудники МВД Таджикистана также обнаружили и ликвидировали еще трех лиц, разыскиваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. «Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района», - говорится в срочном сообщении МВД.

Ранее, сообщалось о ликвидации двоих подозреваемых. Пока подробности операции не сообщаются.