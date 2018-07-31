В Великобритании разрешили без суда отключать больных от жизнеобеспечения

CA-NEWS (CA) - Пациенты в вегетативном состоянии могут быть отключены от систем жизнеобеспечения без решения суда - по инициативе родственников и с согласия врачей, сообщает Би-би-си со ссылкой на постановление Верховного суда Британии.

Теперь отключить такого больного от жизнеобеспечения будет проще, однако критики считают, что отключая, например, систему кормления, больных по сути будут обрекать на смерть от голода и жажды. Решение было принято судьей Верховного суда леди Джилл Блэк.

В течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто занимал до нескольких лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тысяч фунтов.

Решение касалось дела пациента, который в материалах суда называется "господином И". Сам пациент скончался в декабре прошлого года, однако разбирательство по его делу продолжилось и после смерти именно для того, чтобы создать юридический прецедент.

Смерть банкира

52-летний "И" был банкиром, вел активный образ жизни, увлекался спортом и ходил на концерты. В июне 2017 года он перенес инсульт, после которого сильно пострадали функции головного мозга.

Мужчина впал в вегетативное состояние - он так и не пришел в сознание, а есть и пить мог только с помощью системы жизнеобеспечения. Его лечащий врач в сентябре прошлого года пришел к выводу, что даже если мужчина очнется, остаток жизни он будет страдать от сильных физических болей и когнитивных нарушений.

В октябре к тому же выводу пришел приглашенный семьей банкира консультант-нейрохирург, после чего родственники "И" и врачи пришли к выводу, что его лучше будет отключить от системы кормления и вентиляции легких.

В Национальной системе здравоохранения решили, что этот случай может быть прецедентом. Первого ноября ее представитель обратился в Высокий суд Лондона с просьбой постановить, что в подобных случаях родственникам и врачам не обязательно обращаться в какие-либо судебные инстанции.

Это постановление оспаривал адвокат, назначенный министерством юстиции защищать права недееспособного пациента. Он утверждал, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека в подобных случаях защитить права пациента может только решение суда. Адвокат требовал вернуть дело "господина И" в специализированный суд по делам недееспособных.

Однако судья Высокого суда в этом отказала, сочтя, что в случае, если и медики, и родственники больного согласны, что отключить систему жизнеобеспечения будет лучше, то в деле нет конфликта, требующего судебного решения. Конвенция о правах человека и законодательство не содержат однозначных рекомендаций о том, что делать в таких случаях, сочла она.

Высокий суд Лондона выпустил соответствующее постановление по делу "господина И" и дал представителю минюста право подавать на нее апелляцию прямо в Верховный суд. 30 июля Верховный суд в этой апелляции отказал.

Скандальное решение

В своем решении судья Джилл Блэк рекомендует семьям больных обращаться в суд "в случаях разногласия" с врачами. Во всех остальных случаях согласия семьи и врачей достаточно для того, чтобы обеспечить "общественное доверие", говорится в материалах решения.

Группы, выступающие против эвтаназии, критикуют решение суда. Вегетативные пациенты, отключенные от системы жизнеобеспечения "по сути будут умирать от голода и жажды".

Директор НКО Care not Killing ("Забота вместо убийства") доктор Питер Сондерс говорит, что был "очень озабочен и немного разочарован" решением Верховного суда.

Нынешнее решение, считает он, устраняет "дополнительный слой защиты" интересов пациента, а необходимость ухода за такими пациентами и его "финансовый аспект" могут привести к тому, что решения об отключения от системы поддержки "будут принимать, исходя не из тех причин".

В НКО Compassion in Dying ("Сострадание в смерти") с этим не согласны и считают правильным, что теперь решение о жизни человека будут принимать самые близкие люди и хорошо знакомые с его случаем профессионалы.