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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултан Назарбаев проводит свой отпуск в Турции, - Нurriyet Daily News

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит свой отпуск на юго-западе Турции. Свой отдых он начал с длительного заплыва и прогулке в дождливую погоду, пишет турецкая газета «Нurriyet Daily News»

Турецкое агентство «Dogan» отмечает, что на одном из имеющихся фото 75-летний казахстанский лидер, одетый в белую плавательную шапочку провел в закрытом бассейне Бодрума около 75 минут. Рядом с ним находилось 6 телохранителей с которыми он позже гулял по побережью более 20 минут. Остановился же Назарбаев, по данным издания, на яхте одного из крупнейших казахских предпринимателей Алиджана Ибрагимова (по версии журнала Forbes личное состояние бизнесмена оценивается в $2,3 млрд).

Как пишет турецкий «Нurriyet Daily News» последние 9 лет Назарбаев свои летние отпуска проводит в одном из отелей в Бодруме. Также издание отмечает, что президент посетит расположенные поблизости греческие острова и проведет там еще две недели.

Напомним, 23 июля пресс-службы Акорды сообщила, что президент Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск.

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    • Комментарии (1)
    • аватар
      Giannis Antetokounmpo
      10:58, 31.07.2018
      Елбасы активно пиарил свои Алаколь и Боровое, а отдыхает в Турции)
    • аватар
      А
      11:02, 31.07.2018
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