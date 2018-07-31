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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана поручил усилить меры безопасности после убийства туристов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне очередное заседания правительства страны, предметом обсуждения которого стал факт ДТП, произошедшего 29-го июля в Дангаринском районе Хатлонской области, и унесшего жизнь четырех иностранных туристов, сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон объявил минуту молчания в память жертв этого трагического случая.

В ходе заседания были заслушаны отчеты генерального прокурора Юсуфа Рахмона, министра внутренних дел Рамазона Рахимзода и председателя Госкомитета национальной безопасности Саймумина Ятимова о ходе проверки данного инцидента.

«По поручению Рахмона была организована за счет сотрудников правоохранительных органов, органов безопасности и прокуратуры специальная оперативно-розыскная группа. Для выявления и привлечения к ответственности виновных было возбуждено уголовное дело, и в кратчайшие сроки были задержаны несколько членов этой преступной группы», - говорится в сообщении.

Было дано поручение по усилению общественного порядка на территории всей страны и принятию мер безопасности.

По данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15:30 в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт.

Сотрудники МВД Таджикистана также обнаружили и ликвидировали еще трех лиц, разыскиваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. «Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района», - говорится в срочном сообщении МВД.

Ранее, сообщалось о ликвидации двоих подозреваемых. Пока подробности операции не сообщаются.

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