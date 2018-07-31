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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Европейского парламента в сентябре посетят Монголию с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе члены парламента (ВГХ) Н.Оюундарь и Л.Болд приняли 31 июля посла Европейского Союза в Монголии Трайана Лауренти Христеа, передает Montsame.

«ВГХ считает, что развитие двусторонних отношений и сотрудничества с Европейским союзом в качестве нашего «третьего соседа» является одним из основных приоритетных направлений государственной политики», -подчеркнула член парламента Оюундарь в начале встречи.

На встрече стороны обсудили о текущем состоянии отношений и сотрудничества между Монголией и ЕС, совместно реализуемых проектах и программах, а также обменялись мнениями о планируемых работах в рамках предстоящего визита представителей парламента ЕС, который намечен на 19-21 сентября.

Члены парламента Н.Оюундарь и Л.Болд выразили желание обсудить и сосредоточить внимание на следующих основных пунктах в ходе предстоящего визита, в частности, на социально-экономическом и политическом вопросах, осуществлении прав человека, в том числе на активизации сотрудничества между частными секторами Монголии и ЕС.

Со своей стороны посол ЕС выразил благодарность за прием и отметил, что сотрудничество между Европейским союзом и Монголией расширяется с каждым годом.

Также он выразил уверенность, что стороны обсудят ряд вопросов о региональном сотрудничестве и примут оптимальные решения в рамках предстоящего официального визита представителей парламента ЕС в Монголию и что, он поддерживает темы обсуждения, предложенные членами ВГХ.

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