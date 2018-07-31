В Ашхабаде и его окрестностях снова сносят жилые дома

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде началась очередная кампания по сносу частных домов. По сообщениям корреспондентов «Хроники Туркменистана», в первую очередь сносятся дома, расположенные вдоль проезжих частей и те, на месте которых будут возводить новые коттеджные районы и другие здания.

В частности, сносят частные дома:

- в районе «Хитровка», где идет расширение проезжей части улиц Ходжа Ахмет Ясави (бывшая Грибоедова) и Гоголя;

- в селе Гайынсыз-оба, расположенном по дороге в Аннау;

- вдоль дороги ведущей к рынку «Старая Толкучка» в Чоганлы;

- двухэтажные дома по улице Ногина;

- практически полностью снесены частные дома в районе «8 марта» и на территории бывшего колхоза «Ленинград», ныне включенные в границы Ашхабада.

Отдельные частные жилые дома, оставшиеся в районах «Хировка» и «Чоганлы» будут снесены в ближайшее время.

В Чоганлы, на месте снесенных домов, по решению хякима (мэра) Ашхабада, строятся двухэтажные коттеджи для последующей продажи.

Жители снесенных домов, которые по каким-либо причинам не смогли вовремя и надлежащим образом оформить документы на свои дома, лишаются права на компенсации.

Как отмечают эксперты Ассоциации Независимых Юристов Туркменистана, в большинстве случаев отказов в компенсации из-за неправильно оформленных документов, вина лежит на самих местных властях и изъянах в законодательстве.

Напомним, что в сентябре 2017 года был опубликован совместный доклад Human Rights Watch и Туркменской Инициативы по Правам Человека, посвященный массовым нарушениям жилищных прав в Ашхабаде накануне V Азиатских игр.