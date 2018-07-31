В Ашхабаде и его окрестностях снова сносят жилые дома

- Туркменистан, общество
- 10:30, 31 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде началась очередная кампания по сносу частных домов. По сообщениям корреспондентов «Хроники Туркменистана», в первую очередь сносятся дома, расположенные вдоль проезжих частей и те, на месте которых будут возводить новые коттеджные районы и другие здания.
В частности, сносят частные дома:
- в районе «Хитровка», где идет расширение проезжей части улиц Ходжа Ахмет Ясави (бывшая Грибоедова) и Гоголя;
- в селе Гайынсыз-оба, расположенном по дороге в Аннау;
- вдоль дороги ведущей к рынку «Старая Толкучка» в Чоганлы;
- двухэтажные дома по улице Ногина;
- практически полностью снесены частные дома в районе «8 марта» и на территории бывшего колхоза «Ленинград», ныне включенные в границы Ашхабада.
Отдельные частные жилые дома, оставшиеся в районах «Хировка» и «Чоганлы» будут снесены в ближайшее время.
В Чоганлы, на месте снесенных домов, по решению хякима (мэра) Ашхабада, строятся двухэтажные коттеджи для последующей продажи.
Жители снесенных домов, которые по каким-либо причинам не смогли вовремя и надлежащим образом оформить документы на свои дома, лишаются права на компенсации.
Как отмечают эксперты Ассоциации Независимых Юристов Туркменистана, в большинстве случаев отказов в компенсации из-за неправильно оформленных документов, вина лежит на самих местных властях и изъянах в законодательстве.
Напомним, что в сентябре 2017 года был опубликован совместный доклад Human Rights Watch и Туркменской Инициативы по Правам Человека, посвященный массовым нарушениям жилищных прав в Ашхабаде накануне V Азиатских игр.