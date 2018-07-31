В Казахстане суд отклонил ходатайство о прекращении дела экс-акима Алматы Виктора Храпунова

CA-NEWS (KZ) - Суд огласил решение по ходатайствам адвокатов подсудимых по делу Виктора Храпунова, передает Tengrinews.kz. Напомним, на предварительных слушаниях защита подсудимых попросила суд освободить их от ответственности в связи с истечением срока давности.

Суд не удовлетворил данные ходатайства. «Ходатайства были отказаны в виду того, что нормативные постановления, которые предусматривают о том, что в ходе прекращения возражает один из участников процесса, или же есть иные обстоятельства, которые необходимо исследовать в ходе главного судебного разбирательства, то суд назначает главное судебное разбирательство 6 августа. В деле рассматривается около 400 томов», - разъяснил судья Касым Калмагамбетов.

Судья добавил, что в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых назначена мера содержания в виде содержания под стражей, остальные подсудимые остаются под подпиской о невыезде. Кроме того, он отметил, что один из подсудимых Айар Ильясов является супругом сестры Лейлы Ильясовой.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассматривается дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также в отношении еще 10 лиц. Некоторые из фигурантов в разное время работали в структуре акимата Алматы. Все они находятся под подпиской о невыезде.

По данным пресс-службы Алматинского городского суда, Лейла и Виктор Храпуновы обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает $250 миллионов.