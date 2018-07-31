Турведоведомство Таджикистана не знает, как отразится убийство иностранцев на рейтинг страны

- Таджикистан, общество
- 10:39, 31 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Турведоведомство Таджикистана планировало, что к 2020 году страну посетит 1 млн. иностранных туристов, сообщает ТаджикТА в понедельник, 30 июля.
«Мы принимаем все необходимые меры для этого, и надеемся, что к 2020 году число туристов, посещающих нашу страну, достигнет 1 млн человек», - заявил глава комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода.
По его данным, за 6 месяцев текущего года Таджикистан посетили порядка 900 тыс. иностранцев, причем 500 тыс. человек посетили страну в качестве туристов.
Комментируя трагедию глава комитета отметил: «Мы не можем сейчас сказать, насколько данный инцидент повлияет на туристический рейтинг Таджикистана».
Он подчеркнул, что компетентными структурами ведется следствие, и в комитете не могут ничего сказать до полного завершения расследования.
По данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15:30 в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.
Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт.
Сотрудники МВД Таджикистана также обнаружили и ликвидировали еще трех лиц, разыскиваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. «Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района», - говорится в срочном сообщении МВД.
Ранее, сообщалось о ликвидации двоих подозреваемых. Пока подробности операции не сообщаются.