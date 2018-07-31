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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В горах под Ташкентом спасли заблудившихся экскурсантов

CA-NEWS (UZ) - Вечером, 29 июля, в дежурную часть УЧС Ташкентской область поступил звонок от заблудившегося мужчины с просьбой о помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По поступившей информации стало известно, что группа людей выехала на экскурсию в горы Бостанлыкского района Ташкентской области и заблудились.

Дежурная смена спасательного отряда «Чимган» незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ.

В 05:30 часов 30 июля пострадавшие были обнаружены.

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего проведена их эвакуация в населенный пункт.

МЧС убедительно просит граждан республики соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах.

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