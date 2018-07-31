Из Алматы на помощь альпинистам, попавшим под камнепад на леднике Скрябина, вылетел вертолет

CA-NEWS (KG) - Вертолет предприятия «Казавиаспас» в 6:58 утра со спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда из Алматы вылетел на помощь туристам в Кыргызстане в сторону ледника Скрябина, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в составе оперативной группы — девять человек, в том числе два кинологических расчета.

«Среди пострадавших четыре гражданина Казахстана. Один человек погиб. Еще один находится в тяжелом состоянии», — ранее рассказали в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Напомним, инцидент произошел на леднике Скрябина накануне, 30 июля. Примерно в час дня на высоте 4100 метров над уровнем моря 7 альпинистов попали под камнепад. В МЧС Кыргызстана сообщили, что среди пострадавших трое граждан Казахстана и 4 гражданина России. Один гражданин Казахстана погиб.