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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Алматы на помощь альпинистам, попавшим под камнепад на леднике Скрябина, вылетел вертолет
Предыстория: Альпинисты из Казахстана и России попали под камнепад на леднике Скрябина, один человек погиб

CA-NEWS (KG) - Вертолет предприятия «Казавиаспас» в 6:58 утра со спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда из Алматы вылетел на помощь туристам в Кыргызстане в сторону ледника Скрябина, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в составе оперативной группы — девять человек, в том числе два кинологических расчета.

«Среди пострадавших четыре гражданина Казахстана. Один человек погиб. Еще один находится в тяжелом состоянии», — ранее рассказали в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Напомним, инцидент произошел на леднике Скрябина накануне, 30 июля. Примерно в час дня на высоте 4100 метров над уровнем моря 7 альпинистов попали под камнепад. В МЧС Кыргызстана сообщили, что среди пострадавших трое граждан Казахстана и 4 гражданина России. Один гражданин Казахстана погиб.

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