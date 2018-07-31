Смертельные ранения туристам нанесли ножами и топорами, - МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило подробности убийства четырех иностранных туристов, произошедшее на автодороге Душанбе-Куляб, на территории Дангаринского района.

Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, 29 июля, примерно в 15:30, вооруженная преступная группа на автомашине марки «Леганза» на автодороге Куляб-Душанбе, на территории кишлака Сафобахш Дангаринского района совершила наезд на группу иностранных велотуристов в составе 7 человек – граждан США, Швейцарии, Нидерландов и Франции, двигающихся на велосипедах из Куляба в сторону Душанбе.

После совершения намеренного наезда, с целью убийства, преступники выхватили ножи и топоры и нанесли смертельные ранения сбитым машиной туристам, а затем скрылись с места преступления.

В результате от полученных травм и ранений погибли двое граждан США – Аустин Джей и Анне Мунотс, гражданин Нидерландов Воке Рен Виллем и гражданин Швейцарии Хамел Маркус, два других швейцарских граждан Ким Айрис и Дименд Мари Клер получили ранения и были доставлены в больницу. Гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан не пострадал.

Для расследования данного инцидента была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел Госкомитета национальной безопасности.