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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент ЕБРР посетит Узбекистан для встречи с Шавкатом Мирзиёевым

CA-NEWS (UZ) - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и членами правительства в рамках своего визита в республику. Визит состоится с 31 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба ЕБРР.

«Мы приветствуем принятие властями Узбекистана мер по либерализации экономики страны и продвижению курса политических реформ, что открывает двери страны ее соседям и международному сообществу, мы надеемся также и на активизацию в стране деятельности организаций гражданского общества», – отметил Сума Чакрабарти.

В ходе этого визита президент ЕБРР Чакрабарти подпишет ряд кредитных соглашений с частными компаниями. Кроме того, с правительством Узбекистана он подпишет несколько меморандумов о взаимопонимании, нацеленных на оказание поддержки по вопросам инвестирования средств в развитие энергетики и повышение энергоэффективности, а также по вопросам приватизации и развития рынков капитала.

Визит будет способствовать процессам подготовки Банком его новой среднесрочной стратегии деятельности в Узбекистане, нацеленной на оказание поддержки в привлечении в страну новых инвестиций ЕБРР и проведении ее правительством ключевых реформ, ответили в ЕБРР.

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