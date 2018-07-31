Создан малый бассейновый совет на таджикской стороне суб-бассейна реки Исфана

CA-NEWS (TJ) - В рамках проекта РЭЦЦА-USAID Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество) был создан Малый бассейновый совет на таджикской стороне суб-бассейна реки Исфана, говорится в пресс-релизе проекта.

Главная задача данного МБС – управление водными ресурсами суб-бассейна, в который входят Джаббар-Расуловский и Спитаменский районы Таджикистана. Река Исфана является трансграничной, она протекает из Кыргызстана в Таджикистан. Весной 2018 года МБС также был создан на кыргызской части реки.

Церемония создания МСБ прошла во время вводного семинара проекта РЭЦЦА-USAID Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество) по бассейновому планированию для интегрированного управления водными ресурсами. В ходе семинара был утвержден регламент работы МБС, выбран председатель МБС, а также два секретаря - представители Джаббар-Расуловского района и Спитаменского районов.

Также в рамках семинара выступил секретарь МБС реки Исфара Абдулахат Рахматов. Кроме того, эксперты проекта Smart Waters представили результаты комплексного анализа суб-бассейна реки Исфана, который включает социально-экономическую, гидрологическую и гидротехническую оценку.

Важным элементом внедрения принципов бассейнового управления в существующую в Центральной Азии практику управления водными ресурсами является систематическое повышение потенциала. В связи с этим при поддержке проекта Smart Waters будут организованы еще 4 семинара. Основным результатом обучения будет разработка бассейнового плана для суб-бассейна реки Исфана. В процессе следующих семинаров также будет совместно определены и согласованы приоритетные проблемы бассейна и возможные действия для их решения.

Проект Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество) осуществляется РЭЦЦА при поддержке Агентства США по международному развитию USAID в период с 2015 по 2020 год. Целью проекта является расширение регионального сотрудничества по использованию совместных водных ресурсов.