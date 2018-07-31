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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Западно-Казахстанской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней выпускницы

CA-NEWS (KZ) - В убийстве и изнасиловании 17-летней выпускницы села Дарьинск подозревается ее бывший парень. Он недавно вернулся из армии, однако накануне девушка порвала с ним отношения, сообщает «Уральская неделя».

По данным издания, покойная Дана только закончила школу и поступила в российский университет. По словам местных жителей, Дана хорошо училась и была трудолюбивой. «У них хорошая семья. Мама в райбольнице работает. Папа сейчас охранником устроился, а раньше на почте работал. Сама Дана всегда хорошо училась. В конце июля она собиралась ехать в Россию, она туда на грант поступила. На лето Дана устроилась работать в местном ресторане», - рассказала хозяйка местного кафе Жанылсын.

По словам местных жителей, Дана весной начала встречаться с 20-летним парнем - Асхатом Т., который только вернулся из армии. Однако вскоре девушка порвала отношения с ним. В ответ на это молодой человек обещал отомстить девушке. «Говорят, в тот вечер мама Даны Нурия была на работе, в больнице. Папа уже спал, когда Дану позвал на улицу Асхат. Она вышла, а он убил ее. Потом принес тело в кусты и бросил», - добавила Жанылсын.

Как сообщили в местном отделе полиции, подозреваемый в убийстве Асхат Темирбаев задержан. Дело будет вести областной департамент внутренних дел.

Напомним, 28 июля в селе Дарьинск была изнасилована и убита 17-летняя Дана У. Девушка только закончила школу и поступила в российский университет.

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